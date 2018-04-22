» تشيلسي يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

22 أبريل 2018 - 06:17 م

نجح فريق تشيلسي في الفوز على ساوثهامبتون، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب ويمبلي، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

شهد الشوط الأول سيطرة متبادلة من لاعبي الفريقين على منطقة وسط الملعب، واستطاع كل منهما أن يهدد مرمى الآخر بأكثر من كرة خطر.

مع انطلاق الشوط الثاني، أحرز أوليفيه جيرو لاعب تشيلسي الهدف الأول بالدقيقة 46، بينما أضاف الهدف الثاني اللاعب الفارو موراتا بالدقيقة 82 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، يحجز تشيلسى البطاقة الثانية للمباراة النهائية بكأس الاتحاد الإنجليزى، ويضرب موعدًا مع مانشستر يونايتد الذى فاز على توتنهام هوتسبير أمس 2-1، وذلك على ملعب ويمبلى يوم 19 مايو المقبل.