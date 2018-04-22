  • الأحد 22 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:09 م
بحث متقدم
تعاطى المخدرات (أرشيفية)

بالأرقام.. الإنفاق على الكيف والجنس يتخطى دخل قناة السويس

الزمالك والاسيوطي

بث مباشر.. مباراة الزمالك والأسيوطي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هل يرفض «السيسي» رفع أجور الوزراء؟

محمود عزت

لغز اختفاء «محمود عزت»

الدكتور طارق الزمر

«الجماعة الإسلامية».. اعتراف.. وندم على اللجوء للعنف

عبدالمنعم أبوالفتوح

تفاصيل إصابة «أبوالفتوح» بذبحة صدرية

موقع البديل

بسبب الحجب.. تجميد العمل بـ«البديل» لحين إشعار آخر

محمد عبدالعاطي وزير الري

وزير الري: إثيوبيا فاجأتنا بسد جديد

الشيخ مشاري بن راشد العفاسي

أحدث هجوم لـ «العفاسي» على الإخوان: «أيدوا الخوميني»

العالم الفلسطيني فادي البطش

إسرائيل تضغط على مصر لعدم إدخال جثمان «البطش» لغزة

إصاية 3 أشخاص فى حريق حظيرة مواشى بالمنيا

قبلي وبحري

حريق حظيرة مواشى
حريق حظيرة مواشى

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

15 مليون جنيه خسائر حريق «مول إسنا»

#

مصرع 5 أشخاص إثر اصطدام صهريج بسيارة في روسيا

#

مصرع 10 أشخاص في حريق مصنع أحذية بسيبيريا

#

مصرع 10 أشخاص وإصابة 5 جراء حريق بمبنى شمال الصين

مصابين

مركز المنيا

حريق حظيرة

رؤس مواشى

 أصيب 3 أشخاص فيما نفقت 4 رؤوس ماشبة أثر اندلاع حريق نشب فى الحظيرة دون معرفة أسباب الحريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام.

وتلقى مُدير أمن المنيا اللواء ممدوح عبد المُنصف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنيا، بتلقيه بلاغًا من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق داخل عشش لرؤوس الماشية في عزبة الباشكاتب التابعة لقرية منشية الدهب، وانتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية وسيطرت على الحريق وإخماده وتبيّن أنّه أسفر عن نفوق 4 من رؤوس الماشية، وإصابة كل من: ناجي رجب صاح 61 عامًا، ومحمد عبد الرحمن نادي 35 عامًا، وشقيقته نادية 30 عامًا خلال مُشاركتهم في إخماد الحريق.

وتحرر عن الواقعة المحضر روأُخطرت النيابة العامة لتُباشر التحقيقات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بيان الخارجية عن شوكان "الإرهابي" ؟!!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

اغتيال البطش.. خاتم إسرائيلي مدموغ باستحالة التطبيع

فراج إسماعيل

لا مستقبل بالاستسلام للابتزاز

د. حازم حسني

.. لعله خير

حسام فتحي

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» البدري:حزين لإصابة «أزاروا».. والفوز على بتروجت مهم
» السجن 135 سنة لـ3 متهمين اعتدوا جنسيًا على عامل ببنى سويف
» الأهلي يواصل انتصاراته على حساب بتروجت
» تغريم شركتين 400 ألف جنيه للترويج لإعلانات مضللة
» مانشستر سيتي يكتسح سوانزي بخماسية
» إسرائيل تضغط على مصر لعدم إدخال جثمان «البطش» لغزة
» مصرع 3 وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية
» وكيل«محمد صلاح» يستفز اتحاد الكرة
» السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون
» عاطل يذبح طفلة داخل المسجد خوفاً من الفضيحة
» تشيلسي يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    03:54 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين