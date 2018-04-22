إصاية 3 أشخاص فى حريق حظيرة مواشى بالمنيا

22 أبريل 2018 - 06:18 م

أصيب 3 أشخاص فيما نفقت 4 رؤوس ماشبة أثر اندلاع حريق نشب فى الحظيرة دون معرفة أسباب الحريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام.

وتلقى مُدير أمن المنيا اللواء ممدوح عبد المُنصف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنيا، بتلقيه بلاغًا من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق داخل عشش لرؤوس الماشية في عزبة الباشكاتب التابعة لقرية منشية الدهب، وانتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية وسيطرت على الحريق وإخماده وتبيّن أنّه أسفر عن نفوق 4 من رؤوس الماشية، وإصابة كل من: ناجي رجب صاح 61 عامًا، ومحمد عبد الرحمن نادي 35 عامًا، وشقيقته نادية 30 عامًا خلال مُشاركتهم في إخماد الحريق.

وتحرر عن الواقعة المحضر روأُخطرت النيابة العامة لتُباشر التحقيقات.