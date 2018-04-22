محمد صلاح لـ«النني»:«بسيطة إن شاء الله»

22 أبريل 2018 - 06:31 م

حرص محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، على مساندة محمد الننى، لاعب وسط آرسنال، بعد تعرضه لإصابة قوية فى الكاحل، فى مباراة فريقه أمام وستهام يونايتد، التي أقيمت اليوم، الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وكتب «صلاح»، عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلاً:«ألف سلامة يا نينو.. إن شاء الله بسيطة».

وتعرض محمد الننى لإصابة قوية فى الكاحل فى اللحظات الأخيرة من زمن الشوط الأول، وهى الإصابة التي لم يستطع على إثرها إكمال اللقاء، فيما دخل لاعب منتخب مصر فى نوبة بكاء خلال مغادرته لأرض الملعب بسبب قوة الإصابة، وسط حالة من الحزن سيطرت على آرسين فينجر المدير الفنى للفريق والجماهير.