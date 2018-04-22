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براءة 12 محاميًا في قضية تيران وصنافير بالقليوبية

قبلي وبحري

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أصدرت دائرة الإرهاب بمحكمة بنها اليوم الأحد، حكمًا ببراءة 12 محاميًا تم توجيه التهم لهم بالتظاهر والتجمهر اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميًا بـ "تيران وصنافير" وغرامة عشرة آلاف جنيه لـ 10 منهم.
وكان سامح عاشور نقيب المحامين، قد ترأس فريق الدفاع عن المحامين في الجلسة السابقة، حيث دفع ببطلان التحريات في الواقعة، مشيرًا أنها تحريات غير واقعية ومكتبية، مطالبًا بإنقضاء كافة الاتهامات الموجهة للمتهمين.

وأوضح عاشور في مرافعته أمام المحكمة، أن أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين به أفعال واتهامات غير التي تمت بالفعل، مؤكدًا أن المتهمين تجمعوا في المحكمة، ورفعوا لافتات منددة بالاتفاقية لمدة 10 دقائق دون تعطيل للمواطنين أو أعمال المحكمة أوالنيابة فى شبين القناطر، مشيرًا أن المحضر الذي تم تحريره واتهم فيه المحامين بالإرهاب والتجمهر هو محضر مكتبي.

ودفع عاشور، بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الأرهاب والتجمهر، حيث لم ينتج علي أفعال المتهمين أي تعطيل أو تخريب لمرافق الدولة مطالبا ببراءة المتهمين.

يذكر أن المحامين  الـ 12 حصلوا على البراءة في أول درجة بحضور النقيب العام  قبل أن تستأنف النيابة وتقضي غيابيًا بحبسهم ثلاث سنوات، وتم الاستئناف على الحكم.

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