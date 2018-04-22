بلاغ للنائب العام ضد المسئولين بمجمع مدارس الشبان المسلمين ببنها

تقدم المواطن محمدي عبدالحميد مرسي المقيم بقرية بطا مركز بنها بمحافظة القليوبية، ببلاغ للنائب العام والمسئولين ضد جمعية الشبان المسلمين ومجمع مدارس الشبان المسلمين ببنها لارتكابهم أخطاء في حق الدولة بالتهرب الضريبي والإخفاء الحقيقي عن دخل وصافي إرباح المدرسة وعدم التامين علي العاملين ومخالفات مالية ومخالفة قرار وزير التربية والتعليم.

حيث أكد عبدالحميد لـ"المصريون"، أن جميعة الشبان المسلمين بمدينة بنها تمتلك مجمع مدارس وتقوم بالتهرب الضريبي وعدم سداد مستحقات الدولة، حيث إن المسئولين لا يقوموا بالإفصاح الحقيقي عن عدد الطلاب المقيدين بالمدرسة، وإعداد كشوف وهمية بأعداد أقل من الإعداد الفعلية المقيدة بالمدرسة وذلك لإضاعة حق الدولة في تحصيل الضرائب المستحقة علي المدارس.

وأضاف عبدالحميد، أن إدارة المدرسة لم تقم بالتأمين علي العاملين بالمدرسة من مدرسين وعمال وإداريين وفنيين، مؤكدًا أنه تم تقديم كشوف وهمية برواتب غير حقيقية مما يؤدي إلي إضاعة حقوق الدولة والعمالة في التأمينات الاجتماعية.

وأكد عبد الحميد، أنه صاحب صفة لتقديم تلك الشكاوي، حيث إنه ولي أمر وله نجلان عبدالحميد ومحمد المقيدين بهذه المدارس.

واشار عبدالحميد، إلي أنه تقدم ببلاغات لكل من النائب العام ومحافظ القليوبية ووكيل وزارة التربية والتعليم ومدير عام إدارة بنها التعليمية ومدير عام التعليم الخاص ومدير عام مصلحة الضرائب ومدير عام مصلحة التهرب الضريبي ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومنها ما تم إحالته للنيابة الإدارية قسم ثالث للتحقيق.

كما أكد عبدالحميد، أنه تم إرسال تلغراف إلي الرقابة الإدارية في 11/3/2018م، وتلغراف وشكوي لإدارة بنها التعليمية حملة رقم 516 في 4/4/2018م، وشكوي لمحافظ القليوبية حملة رقم 392 /ولسنة 2018م في 28 / 3/ 2018م، وشكوي للنيابة الإدارية حملة رقم 160 لسنة 2018م، وشكوي لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية حملة رقم 311 و 516 لسنة 2018، وشكوي لإدارة بنها التعليمية حملت رقم 346 في 11/4/2018م، لمعرفة ميزانية مجلس الآباء بصفتي ولي أمر، وتمت إحالة الشكوي من الإدارة التعليمية إلي النيابة الإدارية قسم ثالث برقم 75 في 15/4/2018م.

وأضاف عبدالحميد، أنه تقدم بشكوى إلي مدير إدارة التعليم الخاص للاستفسار عن كثافة الفصول وهل هي مطابقة لقرار وزير التربية والتعليم من عدمه حيث إن كثافة الفصول تفوق الحد وتؤدي إلي تكدس الطلاب داخل الفصول.

واكد عبدالحميد، أن مدير عام التعليم الخاص بالمديرية، أثبت ان هناك تحيزًا من قبل إدارة التعليم الخاص بإدارة بنها التعليمية بعد أن أثبت عدم قيام الإدارة ببحث الشكوى والمخالفات علي الواقع والمقدم مني واكتفت الإدارة برد المدرسة بأنه لا يوجد أي مخالفات رغم أنها خصم في الشكوي، وخلو مذكرة الإدارة من أي تقرير مالي وإداري او تقرير فني من قبل الإدارة التعليمية والذي يعد قصورًا من جانب الإدارة ، وبناء علي ذلك فقد قامت مديرية التربية والعليم بتشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري والشئون القانونية لبحث الشكوي، مضيفًا أن المديرية قامت بإحالة الشكوي إلي النيابة الإدارية قسم ثالث للتحقيق بعد أن ثبت انحياز إدارة التعليم الخاص بالإدارة التعليمية للمدرسة.

وأشار عبدالحميد، أنه سوف يتقدم بشكوي إلي رئيس مجلس النواب بعد أن تجاهل المسئولون في القليوبية لشكواه وانحيازهم لإدارة الجمعية ومجمع المدارس، مؤكدًا أنه سوف يقوم بإرسالها للرئيس عبدالفتاح السيسي إذا لزم الأمر.