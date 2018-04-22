عامل ينتحر شنقًا بسبب زوجته

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الإسكندرية

انتحار عامل

خلافات اسرية

أقدم شخص على الانتحار بمنطقة العصافرة بالإسكندرية، اليوم الأحد بسبب خلافاته مع زوجته وانفصالهما، وترك رسالة جاء فيها: "هذا من أجل أولادى.. أنا المخلص لأولادى".

 كان اللواء مصطفى النمر، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، قد تلقي إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بمنطقه العصافره قبلى، وتبين أن الشقة محل البلاغ بالدور الثالث من العقار المشار إليه ووجود جثة قاطنها "ص.ع.س 43 سنة" صاحب سوبر ماركت معلقة بحبل يتدلى من سقف حجرة نومه، ويرتدى ملابسه كاملة فى حاله تعفن، وبمناظرته تبين عدم وجود إصابات ظاهرية ووجود منافذ الشقة سليمة ومحتوياتها مرتبة.

وتبين بعد انتحاره وجود عبارة: "هذا من أجل أولادى.. أنا المخلص لأولادى"، وبسؤال شقيقته "ل.ع.س 47 ربه منزل" أيدت ما جاء بالفحص.

وأضافت بانتحار شقيقها شنقًا لمروره بحالة نفسية سيئة نتيجة انفصال زوجته وأولاده عنه، ولم تتهم أحدًا بالتسبب فى وفاته، تم إخطار النيابة العامة وأمرت بنقل الجثه لمشرحة الإسعاف، تحرر المحضر إدارى قسم شرطه ثان المنتزه وجار العرض على النيابة.

 


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