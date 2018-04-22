.. لعله خير

قبل أيام وتحديدا يوم الاحد 1 أبريل نشرت مقالا بعنوان (مصري.. سليم ومتعلم)، تحدثت فيه عن الفترة الثانية من حكم الرئيس السيسي وقلت: «أتمنى أن تشهد الإسراع بالبدء في تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم، ومنح هذا

الملف الأولوية القصوى، وتنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية والتأمين الصحي لكل فئات المجتمع، وأن يكون هدف المرحلة وشعارها «مواطن مصري سليم ومتعلم».. وهذا ما ننتظره من الرئيس خلال فترة حكمة الثانية».