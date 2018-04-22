» وكيل«محمد صلاح» يستفز اتحاد الكرة

22 أبريل 2018 - 07:01 م

واصل رامي عباس، مدير أعمال النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، استفزازه لمسئولي اتحاد الكرة المصري، عقب استعادة حسابه على موقع «تويتر» بعد فترة من إغلاقه، بسبب البلاغات التي قدمها ناشطون إثر تغريدة نشرها، وكشف فيها عن وجود خلاف بين اللاعب والجبلاية.

ونشر عباس تغريدة بعد استرجاع حسابه قال فيها «لا تحتفلوا بسرعة»، وأرفقها بصورة لرسالة تلقاها من الموقع، بإعادة تفعيل حسابه، لعدم وجود خروقات للقوانين الخاصة بـ«تويتر».

من جانبه، دعم صلاح، وكيله، بتغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على نفس الموقع، السبت، إذ نشر صورة تجمعه به وكتب: «كل الدعم»، كما كان قد أعاد نشر التغريدة التي أثارت جدلاً في الأوساط المصرية وجاء فيها «هناك مشكلة جدية بيننا وبين الاتحاد المصري لكرة القدم».

يذكر أن النجم المصري يعاني من مشاكل مع شركة الرعاية التي تملك حقوق نشر صوره، بالإضافة إلى الخلاف الذي كشف عنه عباس بين صلاح والاتحاد المصري، والذي لا يصب بمصلحة "الفراعنة" قبل أقل من شهرين من المشاركة بكأس العالم 2018.