«أوباما» و«كاسونجو» يقودان هجوم الزمالك أمام الأسيوطي

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الزمالك

الدورى العام

الأسيوطي

أعلن خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الأسيوطي، المقرر انطلاقها في الثامنة مساء، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ33 لمسابقة الدوري العام.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

محمود عبد الرحيم «جنش» في حراسة المرمي

خط الدفاع: حمدي النقاز – محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح

خط الوسط: محمود عبد العاطى " دونجا " – محمود عبد العزيز -  عماد فتحي – أيمن حفني

خط الهجوم: يوسف أوباما – كاسونجو كابونجو


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