القبض علي "كابتشينو" الذراع اليمنى لخط الشرقية

22 أبريل 2018 - 07:07 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أولاد صقر التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، من إلقاء القبض على "حسام كابتشينو"، الذراع اليمنى لرائد أبو شريعة، أحد أخطر العناصر الإجرامية بالشرقية، المُلقب بخُط الشرقية.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالقبض على "حسام.ح" وشهرته "حسام كابتشينو"، 22 عامًا، مُقيم بقرية بني حسن بأولاد صقر، وبحوزته سلاح ناري، وجار تحرير محضر والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أن "كابتشينو"، هو الذراع اليمنى لرائد أبو شريعة، أحد أخطر العناصر الإجرامية بالشرقية، والذي تم ضبطه يوم الأربعاء 11 إبريل الجاري.