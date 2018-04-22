«الديهى» يطالب بفتح القضية 250

22 أبريل 2018 - 07:10 م

طالب الإعلامي نشأت الديهي، الدولة المصرية بفتح ملف القضية المعروفة إعلاميًا بالقضية 250 بشأن التمويلات الأجنبية، موضحًا أنه لا يجب أن تستمر هذه القضية مغلقة كثيرًا.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأحد، أن مصر لم يخف عنها أي شىء، والأجهزة المصرية قوية وتعلم كل المخططات التي تريد أن تنال من عزيمتنا.

وقال "الديهي"، إن في عام 2011 تم صرف تمويل من الخارج لهدم مصر قرابة 100 مليون دولار، متابعًا "أمريكا دفعت تمويلات لنشر الإرهاب في مصر، وللتشكيك في الدولة المصرية".