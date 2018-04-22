بث مباشر.. مباراة الزمالك والأسيوطي

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بث مباشر

المصريون

الزمالك

الأسيوطي

يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الزمالك والأسيوطي في بطولة الدوري العام.

شاهد المباراة ..


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