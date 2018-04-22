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‏شاهد بالإرشاد.. توجد وثيقة بتكليفات لحماية مقار الإخوان

الحياة السياسية

محاكمة بديع
محاكمة بديع

شيماء السيد

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محمد بديع

جنايات القاهرة

احداث مطتب الارشاد

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لأقوال اللواء عادل عزب مدير قطاع متابعة النشاط الإخواني بجهاز الأمن الوطني سابقاً، في محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وآخرين بقضية بـ "أحداث مكتب الإرشاد".

وقال إنه توجد وثيقة توضح تكليفات حماية مقار الإخوان بالمقطم وجسر السويس، ووثيقة آخرى بعنوان لقاء المكاتب والأقسام مع مكتب الإرشاد يوم السبت 8 يونيو 2013، وجاء فيها: "أن الهدف من اللقاء توضح الرؤية للمكاتب الإدارية بهدف توصيل الرؤية لجميع أعضاء الجماعة، ثم تحدث المرشد وشدد على عدم انتقاء التكليفات الصادرة من قيادة الجماعة لكوادرها، وعدم حضور أى لقاء تتم الدعوة إليه، وتلبية أعضاء الجماعة نداء قادتهم حتى لو كانوا جنب".

وأكد، أنه بتاريخ 4 مايو 2013 تم عقد اجتماع بمكتب الإرشاد، تحدث خلاله عضو مكتب الإرشاد حسام أبو بكر فى بعض الموضوعات أهمها أن مكتب الإرشاد أصدر توجيه باستكمال فرق التأمين، وعدم السماح للمتظاهرين بمحاصرة المقر.

وأسندت النيابة، لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.


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