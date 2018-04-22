أعضاء نادي الزمالك من الصحفيين يتقدمون بمذكرة للنائب العام

22 أبريل 2018 - 07:23 م

أكد الصحفيون أعضاء نادي الزمالك، حقهم القانوني في دخول ناديهم، ورفضهم للقرار الفردي الصادر الجمعة الماضية الموافق 19 إبريل الجاري، بخصوص منعهم من دخول النادي وتجميد عضويتهم مع كل من القضاة وضباط الجيش والشرطة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وأعضاء الهيئات القضائية معتبرينه والعدم سواء.

وشدد الصحفيون، أنهم اكتسبوا عضوياتهم بموجب قوانين معمول بها في الدولة التي لها السلطة الأعلى في البلاد، وليس منة أو فضلاً من أحد سواء داخل وزارة الشباب والرياضة أو مجلس إدارة نادي الزمالك، دون نزاع على هذه العضويات والمراكز القانونية.

وقرر المجتمعون الإجراءات التالية:-

أولاً: التقدم بمذكرة رسمية إلى السيد النائب العام، لتمكين الأعضاء من دخول ناديهم، إعمالاً لأحكام القانون ومبدأ سيادته.

ثانياً: تحميل وزير الشباب والرياضة كافة المسئوليات المنوطة به كجهة إدارية لها سلطة التنسيق والتنفيذ بين الجهات والمؤسسات الرياضية وأعضائها، وأن منع أي عضوية يتحمله الوزير بصفته وشخصه.

ثالثاً: مخاطبة اللجنة الأوليمبية للتدخل بصفتها القانونية لإلغاء قرار التجميد للعضويات والمنع من الدخول المعلن من جانب رئيس نادي الزمالك.

رابعاً: تشكيل وفد من نقابة الصحفيين للقاء كل من وزير الشباب ورئيس اللجنة الأوليمبية والنائب العام لعرض الأزمة الأخيرة.

كما دعا الصحفيون المجتمعون أعضاء النادي للحضور يوم الجمعة المقبلة الساعة الرابعة عصراً في حديقة محمود أبو رجيلة، علماً بأن ثمة تواصل دؤوب مع الزملاء أعضاء النادي من القضاة وضباط وعسكريين.