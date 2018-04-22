  • الأحد 22 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:08 م
بحث متقدم
تعاطى المخدرات (أرشيفية)

بالأرقام.. الإنفاق على الكيف والجنس يتخطى دخل قناة السويس

الزمالك والاسيوطي

بث مباشر.. مباراة الزمالك والأسيوطي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هل يرفض «السيسي» رفع أجور الوزراء؟

محمود عزت

لغز اختفاء «محمود عزت»

الدكتور طارق الزمر

«الجماعة الإسلامية».. اعتراف.. وندم على اللجوء للعنف

عبدالمنعم أبوالفتوح

تفاصيل إصابة «أبوالفتوح» بذبحة صدرية

موقع البديل

بسبب الحجب.. تجميد العمل بـ«البديل» لحين إشعار آخر

محمد عبدالعاطي وزير الري

وزير الري: إثيوبيا فاجأتنا بسد جديد

الشيخ مشاري بن راشد العفاسي

أحدث هجوم لـ «العفاسي» على الإخوان: «أيدوا الخوميني»

العالم الفلسطيني فادي البطش

إسرائيل تضغط على مصر لعدم إدخال جثمان «البطش» لغزة

أمل جديد لعلاج تقرحات السكري

الصفحة الأخيرة

تقرحات مرض السكري (أرشيفية)
تقرحات مرض السكري (أرشيفية)

وكالات

أخبار متعلقة
#

فرنسا تهدد سوريا بضربات جديدة

#

إليك 5 طرق لعلاج الحروق الناجمة عن الماء الساخن

#

ماذا قال "عكاشة" عن حياة الدرديري في أول ظهور له؟

#

«الصحة» تزف بشرى سارة لمرضى السكر

مرض

بحث

السكر

دراسة

أجرى باحثون بجامعة "ييل" الأمريكية، دراسة حديثة، توصلوا من خلالها إلى أمل جديد لعلاج الجروح التي تصيب مرضى السكري، عبر بروتين معين في الجسم، يمكن أن يصبح هدفا لعلاج فعال لهذه الحالة المرضية.

وأوضح الباحثون، خلال عرض نتائج دراستهم أمام المؤتمر السنوي للبيولوجيا الجزيئية، الذي يعقد في الفترة من 21-25 أبريل الجاري في مدينة سان دييجو الأمريكية، أن تطور جروح القدم أو أسفل الساق واحدة من أكثر المضاعفات المحبطة والموهنة لمرضى السكري، التي بمجرد أن تتشكل يمكن أن تستمر لأشهر دون التئام، ما يؤدي إلى إصابات مؤلمة وخطيرة.

ويعاني حوالي ربع مرضى السكري من التقرحات الجلدية المزمنة، وخاصة قرحة القدم، بالإضافة إلى قرحة الفراش، جراء الاضطجاع أو الجلوس في نفس الوضع لفترة طويلة.

ويقتصر علاج هذه الجروح في الغالب على العناية القياسية، مثل الضمادات الرطبة وإزالة الأنسجة التالفة التي تقلل الضغط على الجرح.

وقد ركز معظم الأعمال السابقة على التئام الجروح لدى مرض السكري على أنواع الخلايا التي تشارك في التئام الجروح مثل الخلايا المناعية وخلايا الجلد والخلايا التي تشكل الأوعية الدموية.

على النقيض من ذلك، ركزت الدراسة الجديدة، على بروتين يدعى (TSP2 ) الذي اكتشف الفريق أن نسبه ترتفع لدى المرضى المصابين بالسكري من النوع الثاني، وكذلك في النماذج الحيوانية المصابة بالمرض.

ولتحديد ما إذا كان هذا البروتين يساهم في تأخر التئام الجروح، قام الفريق بإزالته من نماذج الفئران المعدلة وراثيًا المصابة بالسكري، ولاحظ الباحثون تحسنا كبيرًا في فترات التئام الجروح، مقارنة بالمجموعة التي زاد لديها نسب هذا البروتين.

وقالت الدكتورة بريتا كونكيموولر، قائد فريق البحث إن "بروتين (TSP2 ) يمكن أن يكون هدفًا لعلاج محدد لجروح المصابين بالسكري من النوع الثاني".

وأضافت أن "إنتاج هذا البروتين يزداد عادة عندما ترتفع مستويات السكر في الدم، وهذا يكشف سبب تأخر التئام الجروح لدى مرضى السكري، مقارنة مع الأشخاص الأصحاء".

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن حوالي 90% من الحالات المسجّلة في العالم لمرض السكري، هي من النوع الثاني، الذي يظهر أساسًا جرّاء فرط الوزن وقلّة النشاط البدني، ومع مرور الوقت، يمكن للمستويات المرتفعة من السكر في الدم أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، والعمى، والأعصاب والفشل الكلوي.

فى المقابل، تحدث الإصابة بالنوع الأول من السكري عند قيام النظام المناعي في الجسم بتدمير الخلايا التي تتحكم في مستويات السكر في الدم، وتكون معظمها بين الأطفال.

وأشارت المنظمة، إلى أن 422 مليون شخص حول العالم مصابون بمرض بالسكري، ويبلغ نصيب إقليم شرق المتوسط منهم 43 مليون شخص.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بيان الخارجية عن شوكان "الإرهابي" ؟!!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

اغتيال البطش.. خاتم إسرائيلي مدموغ باستحالة التطبيع

فراج إسماعيل

لا مستقبل بالاستسلام للابتزاز

د. حازم حسني

.. لعله خير

حسام فتحي

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» السجن 135 سنة لـ3 متهمين اعتدوا جنسيًا على عامل ببنى سويف
» الأهلي يواصل انتصاراته على حساب بتروجت
» تغريم شركتين 400 ألف جنيه للترويج لإعلانات مضللة
» مانشستر سيتي يكتسح سوانزي بخماسية
» إسرائيل تضغط على مصر لعدم إدخال جثمان «البطش» لغزة
» مصرع 3 وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية
» وكيل«محمد صلاح» يستفز اتحاد الكرة
» السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون
» عاطل يذبح طفلة داخل المسجد خوفاً من الفضيحة
» تشيلسي يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
» حريق هائل يلتهم مصنع كرتون والدفع بـ7 عربات إطفاء

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    03:54 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين