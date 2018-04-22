» تغريم شركتين 400 ألف جنيه للترويج لإعلانات مضللة

22 أبريل 2018 - 07:45 م

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بتغريم شركة تحمل اسم "انتر جروب كونسلت للاستثمارات والتنمية السياحية" مبلغ 300 ألف جنيه، لعدم التزامها بالمواصفات الخاصة بوحدة سياحية بنظام "تايم شير".

كما غرمت المحكمة نفسها وكالة "ميديا ستار" للإعلان، مبلغ 100 ألف جنيه، لترويجها لمنتج زعم معدو الإعلان أنه يساعد على التخسيس.

وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن "قرار الغرامة في القضية الأولى جاء بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يومًا التي قررها المجلس ومنحها للشركة لإزالة أسباب الشكوى وهو الأمر الذي يوضح إصرار الشركة على مخالفة القانون".

وفيما يتعلق بالقضية الثانية، أوضح يعقوب، أن "المرصد الإعلامي بالجهاز رصد قيام قناة (توك توك) بالإعلان عن منتج يسمى (مورا أناناس) بادعاء قدرته على التخسيس بدون آثار جانبية باعتبار أنه منتج طبيعي من ثمار الأناناس، وبعد مخاطبة وزارة الصحة تبين عدم حصول المنتج على أي تراخيص من الوزارة".

وقال الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن "الأحكام التي تصدر عن المحكمة الاقتصادية هي أحكام تأديبية للقنوات التي تخدع المستهلك المصري حتى لا تقبل أي إعلانات مضللة تنال من سمعتها بين المشاهدين".

وأضاف لـ "المصريون ": "المحكمة الاقتصادية تتميز بسرعة إصدار الأحكام ضد المخالفين وضبط السوق في مصر وتنظيم العلاقة بين المنتج والمستهلك حتى لا يتعرض المواطن المصري لعمليات الغش والتدليس بسب الإعلانات المضللة التي تقوم بإذاعتها بعض القنوات الفضائية".





