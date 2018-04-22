الأهلي يفقد مهاجمه في مباراة القمة

22 أبريل 2018 - 08:17 م

تعرض المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع فريقه أمام بتروجت، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ33 بمسابقة الدوري الممتاز.

واشتكى المغربى، من شد فى العضلة الخلفية بعد أن دخل فى سباق سرعة فى إحدى هجمات الأحمر، وخضع اللاعب للفحص الطبى من قبل خالد محمود طبيب الأهلى، إلا أنه أخبره بعدم قدرته على استكمال اللقاء.

جدير بالذكر، أن وليد أزارو كان يعانى من شد فى العضلة الخلفية فى وقت سابق، وتغيب على إثرها عن مباراة الداخلية بكأس مصر.

ويواجه المهاجم المغربى خطر الغياب عن مواجهة القمة أمام الزمالك المقرر إقامتها الخميس المقبل فى بطولة الدورى العام.