بالفيديو.. سيدة تتحرش برجل بشكل جرئ

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تحرش

تداول نشطاء على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» مقطع فيديو من إحدى دول الخليج، لسيدة منتقبة بأحد المولات التجارية وهي تتحرش برجل بشكل جرئ وغريب.

ورصدت الواقعة إحدى كاميرات المراقبة المثبتة امام أحد المحلات، حيث تظهر رجلان يتحدثان مع بعضهما أمام محل مشغولات ذهبية، في حين يمر عدد من السيدات لتقوم إحداهن بالتحرش بأحد الرجلين بلمس مؤخرته مما يجعله ينتفض من غرابة ما حدث.

وأدى الفيديو المتداول والذي انتشر بشكل كير على «تويتر» إلى مطالبة عدد من الرجال بشكل ساخر إلى حمايتهم من التحرش، وقال أحدهم:« مو معقول الهمجية والتخلف ذا الواحد مايعرف يطلع بدون مايتعرض للتحرش مجتمع ينظر للرجل على انه للشهوة فقط دون احترام ل استقلاليته وحريته #نسويات_ستايل».


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