» الحياة السياسية لن تستقيم إلا بحزب أغلبية

22 أبريل 2018 - 08:39 م





قال الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، إنه لا يمكن للحياة السياسية أن تستقيم إلا بوجود حزب أغلبية.

جاء ذلك خلال حضوره الاجتماع الذي عقده المهندس محمد السويدي، رئيس "ائتلاف دعم مصر" مع عدد كبير من نواب الائتلاف بمجلس النواب، بحضور

وأشاد رئيس البرلمان بدور "ائتلاف دعم مصر"، وقال إنه منذ تأسيسه على يد الراحل اللواء سامح سيف اليزل يقوم بدور كبير في دعم الدولة المصرية بصفته ائتلاف الأغلبية البرلمانية.

من جانبه، قال الدكتور سعيد صادق أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، إن "عودة الروح للحياة السياسية في مصر ليس مرهونًا بتكوين حزب للأغلبية".

وأضاف صادق لـ "المصريون"، أنه "ليس شرطًا وجود حزب للأغلبية لإنعاش الحياة السياسية في مصر، والدليل أنه قامت ثورة 25 يناير اعتراضًا على فساد الحزب الوطني وكان حزب الأغلبية في مصر قبل الثورة ".





