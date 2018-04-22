هل يرفض «السيسي» رفع أجور الوزراء؟

22 أبريل 2018 - 08:56 م

قال خالد عبدالعزيز شعبان، عضو مجلس النواب، إنه من الوارد عدم تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون رواتب ومعاشات رئيس الوزراء والوزراء، جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.

وأضاف في تصريح إلى "المصريون"، أن "هذا التوقيت غير ملائم لأن تقوم الحكومة برفع مرتباتها ومعاشاتها، حتى وإن كانت تستحق تلك الزيادة في ظل الضعف الشديد للمعاشات التي يتقاضاها الوزراء وكبار المسئولين، والأولى منهم الموظفون الذين يتقاضون مرتبات هزيلة".

وأشار إلى أن "الحياة السياسية لا تسمح بصدام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في ظل التحديات الكبرى التي تواجه الرئيس السيسي والحكومة في الآونة الأخيرة ومع انتشار الإرهاب في سيناء وهو ما تحاول القوات المسلحة صده بكل الطرق".

ولفت إلى أنه "في حال رغبة رئيس الجمهورية بإعادة القانون، لن يقوم مجلس النواب بالاعتراض على رغبته، خاصة وأن القانون لصالح مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية وليس لصالح مجلس النواب".

إلى ذلك، قال المستشار عادل فرغلي، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الدستور أعطى رئيس الجمهورية الحق في عدم التصديق على قانون يصدره مجلس النواب، على أن يقوم بإعادته إليه للتداول لتعديله.

وأضاف فرغلي في تصريح إلى "المصريون"، أنه "في حال إصرار مجلس النواب على القانون، يتم إرساله مجددًا إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه، والنشر في الجريدة الرسمية، حتى يتم سريانه، وإلا يقرر حل مجلس النواب والدعوة لاستفتاء على قراره بهذا الشأن".

وأشار إلى أنه "ليس من الفراسة أن يقوم مجلس النواب بالإصرار على قانون أيًا ما كان بطلب من رئيس الجمهورية، من أجل بتعديله، ومن ثم سيقوم المجلس في الأغلب بالإنصات لطلبه ويصيغ القانون أو يتجه به إلى التجميد لحين تهدئة الرأي العام، وتحسين الظروف الاقتصادية، بما يسمح رفع معاشات ورواتب الوزراء والنواب والمسئولين".