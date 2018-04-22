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بالتفاصيل .. تفحم شقق وحيوانات في احتراق "التلاهي" بالأقصر

قبلي وبحري

جزء من الحريق
جزء من الحريق

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حريق

الأقصر

الرزيقات

أرمنت

عزبة التلاهي

عزبة "التلاهي" بحاجر قرية الرزيقات بحري التابعة لمركز أرمنت، جنوب غرب الأقصر، تلاهى عنها الجميع في نكبتها، مكتفين بالتفرج من بعيد كغيرهم، فاحترقت منازلهم ومواشيهم، بنيران ظلت موقدة ليلة كاملة، دون أن تنبه تلك النيران المسئولين الكبار في الأقصر، ويكأن لسان حالهم يقول للمتضررين من النار مثلاً مصريًا "الدنيا تلاهي".

القصة تبدأ في الثالثة من عصر أمس السبت، حينما هم أحد مزارعي قصب السكر، بحرق سفير القصب، فانتقلت النيران سريعًا من الأراضي الزراعية إلى المنازل القريبة منها، مارة بالنخل الذي ساعد في توزيعها على كافة المنازل، وما هي إلا لحظات قلائل حتى زاد الأمر سوءًا، حيث اقتحمت النيران الشقق السكنية، مفجرة أنابيب البوتجاز والسخانات الكهربائية، لتصبح "التلاهي" كقطعة من النيران في ظلام دامس.

في تلك الأثناء، كان محمد بدر محافظ الأقصر، سعيدًا – على ما يبدو- بتناقل الصحافة المحلية أخبارًا عن تلبيته نداء طفلة بمقابلته، وبتوجيهاته التي أعطاها لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي أحمد عبيد، لحصر خسائر حريق شب يوم الجمعة في قرية السلام بحاجر أرمنت، مخلفًا احتراق سبعة منازل، ليكتفي بتلك اللقطات المضيئة ويتلاهى عن "التلاهي".

"المصريون" بدورها توجهت صباح اليوم الأحد، لتتفقد خسائر القرية التي لا يزال بعض أهلها يحاول إخماد النيران، أو إستعادة أنفاسه من تعب ليلة طويلة، أو أن يظهر نفسه مرابطًا بعد أن أودت النيران بجل ما يملك، ولتجد أمامها موظفي الوحدة المحلية لمركز أرمنت، وموظفي وحدة الرزيقات للشئون الاجتماعية، وممثلين من جمعيات أهلية كمصر الخير والهلال الأحمر المصري، بينما لا يذكر أهلها أي زيارة لمسئول كبير كالمحافظ أو وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أو حتى نائبٍ برلماني، مؤكدين أن كل ما وصلهم هم ممثلو الجمعيات الأهلية فقط.

الخسائر التي حصلت عليها "المصريون"، من الأهالي أو من خلال الرؤية تزيد على المليون جنيه، حيث التهمت النيران شقة كاملة للمواطن سيد الطاهر محمد، بما فيها من محتويات أثاث وأدوات كهربائية ومنزلية، فلم يتبق منها أى شيء، حيث فجرت النيران أنبوبة البوتجاز وسخان المياه مما أدى إلى تآكل كافة محتويات الشقة، بخلاف حدوث فتحة في السقف.

بيت آخرالتهمته النيران بكل ما فيه، تعيش به سيدة تدعى "زينب محمد عبد الله" وابنتها، حيث خسرا الأدوات الكهربائية الموجودة، ومبلغ مالي يصل لـ27 ألف جنيه، بخلاف الستائر التي تقوم بتصنيعها الابنة، بينما حنطت النيران الأبقار والجاموس في حوش يوسف جاد ملك، بينما قضت النيران على حياة 5 من الماعز و 3 خرفان بخلاف أدوات سباكة واحتراق حوش المواشي بالكامل الخاص بأخيه علي جاد ملك.

كل تلك لا تعدو أمثلة لاحتراق 15 منزلاً بالكامل في عزبة صغيرة نائية، بيوت معظمها من الطين، أو بناء جمعية الأورمان كمنزل "حنان إبراهيم علي" والذي دمر بما فيه، لتواجه نارًا فوق نار تربية ابنتيها، بينما خر منزل "بغدادية محمود ملك"  بعد أن خرت قواه من النار والماء.









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