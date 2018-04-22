البدري:حزين لإصابة «أزاروا».. والفوز على بتروجت مهم

22 أبريل 2018 - 09:00 م

أبدى حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الغامرة بفوز فريقه على بتروجت بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الممتاز.

وقال البدري خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي:«الفوز بالنسبة لنا مهم، لأنه يرفع معنويات لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية».

وأضاف البدري:«تحقيق الفوز في مباراة اليوم على بتروجت مرتبط بمشوارنا في بطولتي الكأس، ودوري أبطال أفريقيا».

وتابع:«حصدنا ثلاث نقاط مهمة ساعدتنا على كسر رقم الترسانة، وحققنا أكبر عدد من الأهداف في الدوري المصري».

وأكمل البدري:«إصابة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، تشعرني بالضيق، لأنني أعتبر أزارو من العناصر الأساسية المهمة والتي تحدث فارقا مع الفريق داخل الملعب».

واختتم المدير الفني للأهلي:«الفوز رقم 40 في تاريخ الأهلي بالدوري مهما للغاية، وينسب لمجلس إدارة الأهلي الحالي، لما يقدمه لنا من مساندة ودعم وخصوصا محمود الخطيب».