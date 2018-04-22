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إنقاذ 83 مهاجرًا غير شرعي وانتشال 11 جثة

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السواحل الليبية

انقاذ 83 مهاجر غير شرعي

نجحت دورية لحرس السواحل الليبى القطاع الغربى"الزورق تليل - نقطة مصفاة الزاوية"، من إنقاذ عدد 83 مهاجرًا غير شرعى، وانتشال 11 جثة كانوا على متن قارب مطاطى.

وقال المتحدث باسم حرس السواحل الليبى، العميد أيوب قاسم، فى بيان صحفى، أن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة، موضحًا، أن عملية الإنقاذ تمت على بعد 5 أميال شمال شرق صبراتة.

وأكد قاسم، أنه تم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة مصفاة الزاوية والوصول مع الساعة الواحدة ظهر اليوم، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء النصر -الزاوية.


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