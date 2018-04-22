» بعد سرقتها... الشرطة تستعيد كأس «يوروبا ليج»

22 أبريل 2018 - 09:09 م

نجحت الشرطة المكسيكية في استعادة كأس بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج) بعد ساعات من سرقتها، عقب تعرضها للسرقة خلال عرضها في ملعب مدينة جواناخواتو.

نجحت السلطات المكسيكية في استعادة الكأس بعد تعرضها للسرقة. وكانت كأس البطولة الأوروبية الثانية من حيث الأهمية على مستوى الأندية، معروضة ليل الجمعة السبت في ملعب جواناخواتو، ضمن حفل نظمته إحدى شركات الاتصالات الراعية للمسابقة.



وأوضحت السلطات المحلية، في تغريدة عبر حساب رسمي على موقع «تويتر»، «استعدنا كأس بطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» بعدما توصلنا إلى معلومات حول السيارة التي وضعت فيها بعد الحفل».

ولكن السلطات لم تقدم تفاصيل عن المسئولين عن سرقة الكأس، أو الطريقة التي تمت بها استعادتها في مدينة ليون، على مسافة 50 كلم من غواناخواتو. ويقام نهائي «يوروبا ليج» في مدينة ليون الفرنسية في 16 مايو المقبل، ويجمع الفائزين في مواجهتي الدور نصف النهائي بين أرسنال الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، ومرسيليا الفرنسي وسالزبورج النمساوي.