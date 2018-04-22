وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان

22 أبريل 2018 - 09:30 م

أعلنت السلطات اليابانية وفاة نابي تاجيما، أكبر معمرة في العالم، عن عمر يناهز الـ117 عاما، بعد عام واحد على دخولها موسوعة جينيس.

وقالت وكالة "كيودو" اليابانية، إن "تاجيما" توفيت في مسقط رأسها بجزيرة كيكايجيما جنوب غرب اليابان.

ودخلت تاجيما موسوعة "جينيس" كأكبر معمرة في العالم العام الماضي، بعد وفاة الجامايكية فيولت براون، التي كانت تكبر تاجيما بعام واحد.

وتأتي وفاة تاجيما بعد أسابيع من نشر موسوعة "جينيس" خبرا حول الرجل الأكبر سنا في العالم، وهو ياباني أيضا، ويدعى ماسازو نوناكا.

وتضم اليابان عددا كبيرا من المسنين، إذ أشارت إحصائيات رسمية إلى أن عدد المعمّرين في البلاد بلغ في المجمل 67824 شخصا.