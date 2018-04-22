رفض كاسح لزيادة الأسعار القادمة

المصريون
رفض السواد الأعظم من المشاركين في استطلاع موقع "المصريون" الزيادات المرتقبة في الأسعار التي أعلنت عنها الحكومة والتي ستبدأ بالكهرباء والغاز الشهر القادم. وشارك في الاستطلاع 1782مواطن. وكان سؤال "المصريون": هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟
فقال نعم - 14 %، بينما قال لا - 80 %، فيما أبدى 6 % عدم اهتمامهم.
رفض السواد الأعظم من المشاركين في استطلاع موقع "المصريون" الزيادات المرتقبة في الأسعار التي أعلنت عنها الحكومة والتي ستبدأ بالكهرباء والغاز الشهر القادم.
وشارك في الاستطلاع 1782مواطن.
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