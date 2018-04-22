«السقا» يكشف أخطر مشهد: «المخرج كان عايز يخلص مني»

22 أبريل 2018 - 09:42 م

كشف الفنان أحمد السقا، سرًا جديدًا من كواليس تصوير فيلم "إبراهيم الأبيض"، الذي قام ببطولته مع الفنان الراحل محمود عبدالعزيز وهند صبري، قبل 9 سنوات.

ونشر "السقا"، صورة من المشهد الأخير في الفيلم، والذي يتم فيه إحراق البطل "إبراهيم"، على موقع التواصل "انستجرام"، ليعلق قائلًا: "مروان حامد (المخرج) كان عايز يخلص مني.. وشركة التأمين بتاعتي قالتلي لو عملت المشهد ده اعتبرنا لغينا العقد اللى بينا".

وفي وقت سابق تحدث "السقا"، عن المشهد مؤكدًا أن الشخص الذي كان مسؤولا عن إخماد الحريق، أخبره أن لديه ثواني معدودة فقط من أجل تقديم المشهد إذا تجاوزها السقا، لن يكون مسؤول عن إطفاء الحريق.

كما حصل فريق الإنتاج على بدلة خاصة من خارج مصر، من أجل تقديم المشهد، والغريب أن مروان حامد مخرج الفيلم طلب إعادة المشهد مرة أخرى وهو ما وافق عليه السقا، فيما اعتبره المنتج جنونًا.