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في غزة..

"القسام" تعلن مصرع أحد عناصرها داخل نفق

عرب وعالم

كتائب "القسام"
كتائب "القسام"

المصريون ووكالات

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أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، الأحد، مصرع أحد عناصرها أثناء عمله في أحد الأنفاق بقطاع غزة.
وقالت كتائب القسام، في بيان مقتضب وصل الأناضول نسخة منه، إن "المجاهد ثائر نايف الزريعي من مدينة دير البلح (وسط)، استشهد أثناء عمله في نفق للمقاومة".
ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل حول مكان النفق، وظروف مصرع الزريعي.
وقتل وجرح العشرات من الفلسطينيين، في السنوات الأخيرة، خلال التدريب وعملهم في الأنفاق التابعة للفصائل المسلحة في القطاع، التي يتم حفرها بهدف تنفيذ عمليات مسلحة ضد الجيش الإسرائيلي.
وتقول إسرائيل إن الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة "حماس"، تحفر الكثير من الأنفاق على حدود غزة بغرض مهاجمة مواقع الجيش والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع. -

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