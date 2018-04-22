» صحيفة تكشف معلومة خطيرة عن ابنة ترامب وزوجها

22 أبريل 2018 - 11:08 م

من المتوقع أن يشارك كل من إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجها جيرارد كوشنير مستشار الأخير، بحفل نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس، المقرر عقده في 14 مايو/أيّار المقبل.



وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين في وزارة الخارجية، لم تسمهم، الأحد، أنه خلال إحدى جلسات التجهيزات لنقل السفارة الشهر المقبل التي جرت صباح اليوم في مقر الوزارة، "تقرر الاستعداد لوصول الزوجين كوشنير للمشاركة بالحفل".



وقال المسؤولون إنه من المتوقع أن يشارك نواب من مجلس الشيوخ الأمريكي، إضافة إلى وزير الخزانة في الحكومة الأمريكية ستيف موشين.



كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا الشهر الماضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور حفل افتتاح السفارة، لكن بسبب اعتبارات في جدول أعمال البيت الأبيض قرر ترامب أن يبعث ممثلا آخر، لم يحدد من هو بعد.

