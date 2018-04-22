تعليق صادم لـ"أديب" على قانون الزراعة الجديد

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عبر الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بمواد قانون الزراعة الذي أقره مجلس النواب يوم الأحد، والذي ينظم زراعة المحاصيل كثيرة الاستهلاك للمياه، معقبًا: "القانون ده صح".
وقال "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الأحد، إن القانون يعد من الإجراءات الجادة للحفاظ على المياه، مضيفًا: "مفيهاش هزار، وإلا هنضيع"، موجهًا رسالة إلى الفلاحين: "ازرعوا أي حاجة غير الزراعات المستهلكة للمياه".
وأشار "أديب" إلى  أن "المياه كوم، وأي حاجة تانية كوم تاني..إحنا دولة تعاني من الفقر المائي"، متابعا محذرا أن المياه من المواد التي تنتهي.

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