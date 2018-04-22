هذا هو الأمر الذي إتفقت فيه أمريكا وروسيا بشأن سوريا

22 أبريل 2018 - 11:36 م

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تحدث بأنه أخبر أمريكا بأن القوات الروسية في سوريا خط أحمر، وتجاوز هذه الخطوط يُعني أن روسيا سترد على هذه القوات بقسوة شديدة.

وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الاولى"، المذاع على فضائية "دريم "، مساء الأحد، أن وزير الخارجية الروسي تحدث بأن أمريكا راعت جميع الخطوط الحمراء الروسية خلال الضربة الأمريكية الأخيرة لسوريا.

