» عمرو أديب يفتح النار مجددا على فتحي السرور

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الموافقة على قانون التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية أمر جيد، معقبا: "عشان الدكتور فتحي سرور، وآمال عثمان يدافعوا عن الإخوان براحتهم".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الأحد، أنه منذ صدور القانون وهناك حالة من الضجة بسبب وضع محمد أبوتريكة، معقبا: "أبو تريكة على راسنا.. وزيه زي أي حد، وهيطبق عليه القانون، مش هنوقف حياتنا عشان لاعب كرة"، مشيرًا إلى أن اللجنة التي ستتشكل بموجب القانون إذا أقرت أن أموال محمد مرسي سليمة "مش هنتكلم".

