بالفيديو.. معلومة خطيرة عن لعبة "الحوت الأزرق"

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المصريون ـ متابعات

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قال رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، شريف عبد الباقي، إن لعبة الحوت الأزرق ليست لعبة بالمعنى المعروف، وأنها بين التطبيق وحجرات المحادثات "غرف الدردشة"، إذ تقوم باستقطاب ضحاياها وتجري عليه اختبارات اكتئاب ومصداقية، لافتا إلى أنها ليست مصنفة كلعبة لدى الاتحاد.
وأضاف عبد الباقي خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن لعبة "الحوت الأزرق" هي من اختراع علماء علم النفس وأرادوا تطبيق فكرة قيادة شخص عن بعد، مشيرا إلى أنهم يعملون على الاشخاص في الذين يعانون حالة الاكتئاب في فئة عمرية ونفيسة محددة، متابعاً أنهم قاموا باستقطاب مجموعات خلال ما يسمى "الإنترنت السفلي".
وأوضح عبدالباقي أن قرار النائب العام بتكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإغلاق مواقع اللعبة يصعب للغاية تطبيقه، ورأى أن قرار النائب العام هو بمثابة حث للمجتمع لمواجهة المخاطر التي تواجه الأسرة بعد اكتشاف العديد من حالات الانتحار، مشيرا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحكم القانون لا يستطيع إغلاق مواقع إلا أن القرار بمثابة سند قانوني لحين الانتهاء من قانون مكافحة الجريمة الالكترونية في البرلمان.
وأشار عبد الباقي إلى أن هناك أكثر من 50 ألف صالة ألعاب إلكترونية في مصر، مطالبا بضرورة تقنين أوضاع تلك الصالات.

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