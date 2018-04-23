استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

23 أبريل 2018 - 12:11 ص

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في وقت متأخر من مساء الأحد، استشهاد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود الشرقية للقطاع، الجمعة الماضية، خلال مشاركته في مسيرة "العودة" السلمية المتواصلة منذ 30 مارس/ آذار الماضي.



وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة، في بيان مقتضب وصل الأناضول نسخة منه: "استشهد عبد الله محمد شمالي (20 عاما)، متأثرا بجراحه في منطقة البطن، أصيب بها الجمعة الماضية، على الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوبي القطاع".



وباستشهاد شمالي، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على متظاهرين سلميين قرب حدود غزة، منذ 30 مارس/ آذار الماضي، إلى 40 فلسطينيا، فيما أصيب الآلاف بجراح مختلفة.

