  • الإثنين 23 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:18 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

رسميًا.. «صلاح» أفضل لاعب في إنجلترا 2018

لعبة الحوت الازرق

بالفيديو.. معلومة خطيرة عن لعبة "الحوت الأزرق"

أديب

تعليق صادم لـ"أديب" على قانون الزراعة الجديد

محمود عزت

لغز اختفاء «محمود عزت»

"شوكان".. محبوس في مصر مُكرم عالميًا

«شوكان».. «اليونسكو» تُكرمه.. ومصر تتهمه بالإرهاب

الدكتور سعد الدين إبراهيم

النواب يهدد «سعد الدين إبراهيم» بهذا الإجراء

تعاطى المخدرات (أرشيفية)

بالأرقام.. الإنفاق على الكيف والجنس يتخطى دخل قناة السويس

الدكتور طارق الزمر

«الجماعة الإسلامية».. اعتراف.. وندم على اللجوء للعنف

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هل يرفض «السيسي» رفع أجور الوزراء؟

عبدالمنعم أبوالفتوح

تفاصيل إصابة «أبوالفتوح» بذبحة صدرية

تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لـ"النني"

الرياضة

النني
النني

أخبار متعلقة
#

تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لـ"أبو الفتوح"

#

نبيلة عبيد تكشف أخر تطورات الحالة الصحية لمديحه يسري

#

"أديب" يكشف تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لـ"حفتر"

#

تدهور الحالة الصحية للفنانة "نورا"

أكد عمر صبحي، المتحدث باسم اللاعب المصري محمد النني، أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي يوم الاثنين، لفحص إصابته التى تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة أرسنال ووستهام يونايتد، التى أقيمت الأحد، بملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".
وأوضح صبحي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، يوم الأحد، أن محمد النني بكى من مساندة الجمهور له عقب إصابته.
وأضاف "صبحي" أن طبيب الفريق أكد أن النني لابد أن يخضع للكشف بالأشعة حتى يتم تحديد الإصابة بشكل جيد، وتحديد حجم الإصابة.
وأشار المتحدث الرسمي لـ"النني" إلى أنه "مازلنا حتى الآن لم نستطع أن نحدد هل سيشارك النني في كأس العالم أم لا"، مشيرا إلى أن ذلك سيتم تحديده بعد الكشف عليه غدا وتحديد الإصابة بشكل كبير.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بيان الخارجية عن شوكان "الإرهابي" ؟!!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

اغتيال البطش.. خاتم إسرائيلي مدموغ باستحالة التطبيع

فراج إسماعيل

لا مستقبل بالاستسلام للابتزاز

د. حازم حسني

.. لعله خير

حسام فتحي

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» عمرو أديب يفتح النار مجددا على فتحي السرور
» وزير الري: إثيوبيا فاجأتنا بسد جديد
» تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لـ"أبو الفتوح"
» صحيفة تكشف معلومة خطيرة عن ابنة ترامب وزوجها
» "القسام" تعلن مصرع أحد عناصرها داخل نفق
» بالفيديو.. الزمالك يستعيد نغمة الانتصارات أمام الأسيوطي
» إيطاليا توقف إغاثة قوارب اللاجئين بـ"المتوسط"
» بعد سرقتها... الشرطة تستعيد كأس «يوروبا ليج»
» تغريم شركتين 400 ألف جنيه للترويج لإعلانات مضللة
» البدري: حزين لإصابة «أزاروا».. والفوز على بتروجت مهم
» السجن 135 سنة لـ3 متهمين اعتدوا جنسيًا على عامل ببنى سويف

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:54 ص

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين