» هذا ما قاله "أديب" عن المطالبة بزيادة المعاشات

23 أبريل 2018 - 01:27 ص

ناشد الإعلامي عمرو أديب، الحكومة تنفيذ مطلب لجنة القوى العاملة بالبرلمان زيادة المعاشات 20% وليس 15% كما كان مقرر، قائلا: "أرجو من الحكومة تدبير الأمر، أصحاب المعاشات حالتهم صعبة".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، يوم الأحد، إلى أن أصحاب المعاشات يرون أن رواتب الوزراء زادت، مضيفًا أن أصحاب المعاشات يحتاجون نظرة من الدولة، لسوء أوضاعهم.

