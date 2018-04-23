  • الإثنين 23 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:59 ص
بحث متقدم
صلاح

أول تعليق لـ"صلاح" بعد فوزه بأفضل لاعب

لعبة الحوت الازرق

بالفيديو.. معلومة خطيرة عن لعبة "الحوت الأزرق"

محمد صلاح

رسميًا.. «صلاح» أفضل لاعب في إنجلترا 2018

أديب

تعليق صادم لـ"أديب" على قانون الزراعة الجديد

محمود عزت

لغز اختفاء «محمود عزت»

"شوكان".. محبوس في مصر مُكرم عالميًا

«شوكان».. «اليونسكو» تُكرمه.. ومصر تتهمه بالإرهاب

الدكتور سعد الدين إبراهيم

النواب يهدد «سعد الدين إبراهيم» بهذا الإجراء

تعاطى المخدرات (أرشيفية)

بالأرقام.. الإنفاق على الكيف والجنس يتخطى دخل قناة السويس

الدكتور طارق الزمر

«الجماعة الإسلامية».. اعتراف.. وندم على اللجوء للعنف

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هل يرفض «السيسي» رفع أجور الوزراء؟

في "البريمرليج"..

أول تعليق لـ"صلاح" بعد فوزه بأفضل لاعب

الرياضة

صلاح
صلاح

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

حلمي لـ"صلاح": "حببتنى في الكورة"

#

«السيسي» يهنئ «صلاح» بجائزة أفضل لاعب أفريقي

#

أول تعليق من أبوتريكة على فوز«صلاح»

#

أمنية الأسطورة "بيليه" لـ"صلاح" بعد فوزه بأفضل لاعب أفريقى

قال المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي إنه يسعى للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم الحالي، وتسجيل أكبر عدد من الأهداف خلال ما تبقى من الموسم الحالي.
وجاءت تصريحات صلاح خلال الحفل الذي أقامته رابطة المحترفين الإنجليزية مساء الأحد، لتقديم جوائز الأفضل لموسم 2017-2018.
وأكد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (البريمرليغ)، "سنبذل قصارى جهدنا للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث أننا نلعب كل مباراة على حدة، وسنحاول عبور روما الإيطالي في المربع الذهبي للبطولة".
وأضاف "مواجهة روما بالنسبة لي شيئ خاص فهو فريقي القديم، ومتحمس جدًا لمواجهته".
وأوضح صلاح "من اليوم الأول لوصولي إلى الملاعب الإنجليزية، وأنا كلي طموح وإصرار على كسب ثقة الجميع، فلم يحالفني التوفيق مع تشيلسي، لكن سرعان ما تألقت مع ليفربول، وعدت كشخص ولاعب مختلف عما كنت عليه من قبل".
وأشار المهاجم المصري "لا يزال هناك الكثير لكي أقدمه، فأنا أسعى لتسجيل العديد من الأهداف في أقل عدد من المباريات".
وتوّج صلاح مهاجم ليفربول في وقت سابق بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ) ليصبح أول لاعب مصري يفوز بالجائزة وكذلك ثاني عربي وإفريقي بعد فوز الجزائري رياض محرز المحترف في ليستر سيتي بها في موسم 2015-2016.
ويعد صلاح أيضًا سابع لاعب في تاريخ ليفربول يفوز بالجائزة بعدما فاز بها من قبل تيري مكديرموت والاسكتلندي كيني دالغليش والويلزي إيان راش و جون بارنس وستيفين جيرارد و الأورغوياني لويس سواريز.
وجاء تتويج صلاح بالجائزة متفوقًا على البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي وهاري كين لاعب توتنهام اللذين جاءا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.
وانتزع المهاجم المصري الجائزة بعد مستواه المتميز الذي ظهر به في أول مواسمه مع ليفربول، حيث تمكن في تسجيل 41 هدفًا خلال 46 مباراة بمختلف البطولات التي خاضها ليفربول هذا الموسم. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بيان الخارجية عن شوكان "الإرهابي" ؟!!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

اغتيال البطش.. خاتم إسرائيلي مدموغ باستحالة التطبيع

فراج إسماعيل

لا مستقبل بالاستسلام للابتزاز

د. حازم حسني

.. لعله خير

حسام فتحي

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله "أديب" عن المطالبة بزيادة المعاشات
» عمرو أديب يفتح النار مجددا على فتحي السرور
» وزير الري: إثيوبيا فاجأتنا بسد جديد
» تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لـ"أبو الفتوح"
» صحيفة تكشف معلومة خطيرة عن ابنة ترامب وزوجها
» "القسام" تعلن مصرع أحد عناصرها داخل نفق
» بالفيديو.. الزمالك يستعيد نغمة الانتصارات أمام الأسيوطي
» إيطاليا توقف إغاثة قوارب اللاجئين بـ"المتوسط"
» بعد سرقتها... الشرطة تستعيد كأس «يوروبا ليج»
» تغريم شركتين 400 ألف جنيه للترويج لإعلانات مضللة
» البدري: حزين لإصابة «أزاروا».. والفوز على بتروجت مهم

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:54 ص

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين