أغرب تعليق لـ"يوسف زيدان" عن محمد صلاح

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أشاد الكاتب الروائي يوسف زيدان بمحمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، قبل تتويجه بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج.
وقال، في لقائه مع برنامج «كل يوم»، مساء الأحد، إن «محمد صلاح حاجة مبشرة، وكأن ربنا بيطبطب على المصريين به اليومين دول».
وأضاف أن اللاعب «مهذب ومتواضع مثل الدراويش ومسلمها لله، ولحظة ما بيحرز الهدف تحس إنه متصوف».

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