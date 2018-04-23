» ماذا قال حازم إمام عن فوز "صلاح" بأفضل لاعب

23 أبريل 2018 - 03:36 ص

هنأ حازم إمام، لاعب الزمالك السابق، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، محمد صلاح، لاعب ليفربول والمنتخب المصري، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.



وقال، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، مساء الأحد: «بسم الله ماشاء الله، ألف مبروك ويارب دائماً مشرفنا ومفرحنا وإن شاء الله اللي جاي أحسن وأحسن».

