ماذا قالت أفضل لاعبة في الدوري الإنجليزي عن "صلاح"

23 أبريل 2018 - 03:40 ص

أعربت فران كيربي، الفائزة بلقب أفضل لاعبة في الدوري الإنجليزي، عن سعادتها البالغة باللقب، ووعن رغبتها في تحقيق المزيد من الألقاب.



وقدمت «كيربي» التهنئة إلى اللاعب محمد صلاح، لاعب ليفربول والمنتخب المصري الفائز بلقب أحسن لاعب، مشيرة إلى أنه يعد «لاعبا مميزا وطموحه بلا حدود».



وأضافت، في تصريح للصحفيين في حفل رابطة اللاعبين المحترفين بالعاصمة لندن، الأحد: «أنا من المتابعين للنجم المصري محمد صلاح وأحرص على مشاهدته في الملعب، إنه مجتهد وطموح، وسيقدم الكثير حتى لو انتقل إلى الدوري الإسباني».

