بيان ناري من "صباحي" حول حول "ذبحة" أبو الفتوح

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ابو الفتوح

طالب حمدين صباحي - المرشح الرئاسي السابق - بضرورة علاج الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح - رئيس حزب مصر القوية المحبوس على ذمة قضايا - بعد شكوى أسرته من تعرضه لذبحة صدرية بالسجن .

وقال "صباحي" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "الدكتور عبد المنعم ابوالفتوح تعرض لذبحة صدرية في محبسه ولم يتمكن من حقه في العلاج كما ذكرت أسرته".
.
وأضافا: "السلطة المسئولة عن سجن قامة وطنية وصاحب رأي حر بقيمة الدكتور عبد المنعم مسئولة عن كفالة حقه في الرعاية الصحية والعلاج واحترام حقه في الحياة" حسب رأيه.

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