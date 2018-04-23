بيان ناري من "صباحي" حول "ذبحة" أبو الفتوح

أحمد عادل شعبان
طالب حمدين صباحي - المرشح الرئاسي السابق - بضرورة علاج الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح - رئيس حزب مصر القوية المحبوس على ذمة قضايا - بعد شكوى أسرته من تعرضه لذبحة صدرية بالسجن .
وقال "صباحي" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "الدكتور عبد المنعم ابوالفتوح تعرض لذبحة صدرية في محبسه ولم يتمكن من حقه في العلاج كما ذكرت أسرته".
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وأضافا: "السلطة المسئولة عن سجن قامة وطنية وصاحب رأي حر بقيمة الدكتور عبد المنعم مسئولة عن كفالة حقه في الرعاية الصحية والعلاج واحترام حقه في الحياة" حسب رأيه.
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