بيان ناري من "صباحي" حول "ذبحة" أبو الفتوح

23 أبريل 2018 - 05:20 ص

طالب حمدين صباحي - المرشح الرئاسي السابق - بضرورة علاج الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح - رئيس حزب مصر القوية المحبوس على ذمة قضايا - بعد شكوى أسرته من تعرضه لذبحة صدرية بالسجن .



وقال "صباحي" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "الدكتور عبد المنعم ابوالفتوح تعرض لذبحة صدرية في محبسه ولم يتمكن من حقه في العلاج كما ذكرت أسرته".

.

وأضافا: "السلطة المسئولة عن سجن قامة وطنية وصاحب رأي حر بقيمة الدكتور عبد المنعم مسئولة عن كفالة حقه في الرعاية الصحية والعلاج واحترام حقه في الحياة" حسب رأيه.

