» وفاة فنانة شهيرة عن عمر يناهز 34 سنة

23 أبريل 2018 - 07:35 ص

توفيت الفنانة المغربية وئام الدحماني عن عمر يناهز 34 سنة ، وذلك إثر أزمة قلبية داهمتها أمس في مقر إقامتها بالإمارات .



وأحدث نبأ وفاة الدحماني المفاجئ حالة من الصدمة للجمهور والوسط الفني وسط تعبير واسع عن مشاعر الحزن والدعوات للراحلة.

وئام الدحماني، مذيعة وممثلة ومغنية من مواليد 22 أغسطس 1983، وُلدت بمدينة قنيطرة بالمغرب، وقدمت عدداً من الأغاني أبرزها "أهلا وسهلا"، و"سجناوي". قدمت برامج عدة تهتم في السينما الهندية. ودخلت عالم التمثيل الدرامي عام 2011. وكانت تستعد لعمل برنامج يُعرض في رمضان المقبل.

وقد عبر عدد كبير من زملاء الفنانة الراحلة عن صدمتهم الكبيرة برحيلها المفاجئ وذلك من خلال نشر صورها على حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي متمنين لها الرحمة.