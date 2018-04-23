» صاعقة في السعودية .. أب يذبح بناته الثلاث

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حي الملاوي

صُعق سكان حي الملاوي بمكة المكرمة بعد سماعهم صوت استغاثة من إحدى الأمهات بعد أن دخل زوجها إلى المنزل في حالة غير طبيعية ونحر بناتهما الثلاث وكاد يأتي الدور عليها لكنها استطاعت الهرب.

وعلمت "العربية.نت" من مصادرها أن الأم (إفريقية الجنسية)  دخلت إلى مستشفى الملك فيصل بمكة بسبب حالتها النفسية السيئة وخرجت ظهر الأحد. وأوضحت المصادر أن سبب الجريمة خلافات أسرية.

وفي تفاصيل هذه المأساة، تحدثت المصادر عن خروج الأب من المنزل والدماء تغطي ملابسه وسط انهيار تام للأم، التي لم تفلح صرخاتها في إنقاذ بناتها من حالة الهيجان النفسي الذي لحق بالأب. واستفاقت على صرخات بناتها بعد أن اقتحم والدهن غرفتهن وهو يحمل السكين وبدأ بنحرهن واحدة تلو الأخرى، في حين تمكنت الأم من الهرب وإطلاق صرخاتها مستغيثة بالمارة. وقام أحد الجيران بالاتصال بمركز العمليات الموحدة، وتمكن مع مساعدة أحد المارة من الدخول إلى العمارة والسيطرة على الجاني بحضور فرقة من دوريات الأمن.

من جهته، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه في تمام الساعة (الثانية عشرة ظهراً)، من يوم الأحد الموافق 6-8-1439هـ، باشرت شرطة العاصمة المقدسة بلاغاً عن إقدام مواطن على قتل بناته البالغات من العمر 6 سنوات، و4 سنوات، وسنتين، حيث تم القبض على الجاني، الذي يبلغ من العمر 33 عاماً، والذي اتضح من المعلومات الأولية أنه من متعاطي المخدرات، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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