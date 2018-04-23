» درجات الحرارة المتوقعة اليوم

23 أبريل 2018 - 09:12 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم، الاثنين 23 أبريل.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض المناطق.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا على الوجه البحرى والقاهرة، كما تنشط على البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 17 26

وسط الدلتا 17 25

الإسكندرية 17 24

بلطيم 16 24

مطروح 17 23

السلوم 16 22

سيوة 15 27

بورسعيد 16 23

دمياط 18 22

العريش 15 22

رفح 15 21

الاإسماعيلية 16 26

السويس 16 27

رأس سدر 17 30

نخل 14 27

نويبع 22 27

طابا 15 24

كاترين 16 24

الطور 20 25

شرم الشيخ 22 29

الغردقة 21 30

مرسى علم 22 31

الفيوم 17 27

بنى سويف 17 27

المنيا 15 27

أسيوط 15 28

سوهاج 16 29

قنا 21 30

الأقصر 22 31

أسوان 22 32

أبوسمبل 24 32

الوادى الجديد 20 30

شلاتين 24 28

ابو رماد 23 28

راس حدربة 22 27

حلايب 22 26