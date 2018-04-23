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انقلاب سيارة وإصابة 9 مدرسين في الوادى الجديد

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بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابي حادث الوادي الجديد لـ20 عاملاً

وقع حادث تصادم ببين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى أصيب خلالها 9 مدرسين بطريق الخارجة باريس، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف لمستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج.

وردت معلومات للواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادي الجديد يفيد بتصادم سيارة ميكروباص تقل مدرسين من مدينة الخارجة لمدارسهم بإدارة باريس التعليمية وأسفر الحادث عن إصابة كل من: ابتسام السيد سليم، سناء مرزوق سعيد، منى عبد النبي محمد، آمنة بهي الدين أحمد، زينب محمد محمد، أميرة عبد الهادي، إنعام عبد الراضي جابر، سامية محمد نجيب، إيمان عثمان مجيد.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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