أمن الشرقية يفك لغز قتل طفل في ظروف غامضة

23 أبريل 2018 - 09:37 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من العثور على جثة طفل من قرية الزنكلون مركز الزقازيق، مذبوحًا بناحية قرية المشروع، وتبين أن القتل بدافع السرقة.

وردت معلومات للواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، يفيد بالعثور على جثة بناحية المشروع دائرة مركز الزقازيق، وتبين أنها لطفل يدعى "محمد س ف" 14 سنة من قرية الزنكلون مركز الزقازيق، وتبين من الفحص وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

وتبين من التحريات أن كل من "محمد ي أ" و"حمادة ي أ" و"هاني ز" استدرج الطفل وقتله لسرقته، وتم القبض على المتهمين وجارى تحرير محضر بالواقعة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.