«محمد عباس» حكمًا لمباراة المقاصة والاتحاد

23 أبريل 2018 - 09:40 ص

اختارت لجنة الحكام، برئاسة عصام عبد الفتاح، الحكم محمد عبد الحافظ لإدارة مباراة طلائع الجيش والمقاولون، في ختام منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري.

ويعاون "عبد الحافظ" عبد اللطيف الباز، ومحمد أبو العزايم، ومحمد إبراهيم الدسوقي حكمًا رابعًا، وكل من أحمد الدليل، وأحمد سلامة حكمًا خامسًا.

ولمباراة مصر المقاصة والاتحاد: يديرها تحكميًا محمد عباس قابيل، ويعاونه حمدي غزال، ومحمد جاد، وشاكر عبد الحليم حكمًا رابعًا، وكل من هشام توفيق وأحمد العباسي حكمًا خامسًا.