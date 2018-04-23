حريق مطعم بالمنوفية

نشب حريق هائل بمطعم بالبر الشرقى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية .
وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية يفيد بنشوب حريق بمطعم بالبر الشرقى بمدينة شبين الكوم.
بالانتقال وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد ياسر جلال مدير الإدارة تم إخماد الحريق الذي نشب بمدخنة مطعم بعقار ملك " ع م م " صاحب شركة توكيلات ومقيم بذات العنوان لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات.
وأسفر الحادث عن احتراق المدخنة وأثار أدخنة بجدران العقار والسطح، وبسؤال المدير المسئول عن المطعم "ن ج ع" مهندس زراعى ومقيم مدينة شبين الكوم، رجح أن يكون سبب الحريق تراكم الشحوم بالمدخنة.
حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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