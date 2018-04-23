  • الإثنين 23 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:10 ص
بحث متقدم
الإعلامي جابر القرموطي

"محمد صلاح" يبكي القرموطى على الهواء

لغز هبوط الدولار

أعلى البنوك سعرا للدولار

صلاح والسعيد

هذا ما قاله "السعيد" لـ"صلاح" عقب فوزه بأحسن لاعب

حمزة

ممدوح حمزة يدعو محمد صلاح على الغذاء: سنفعل 3 أشياء

صلاح وهندرسون

قائد ليفربول: صلاح فاجأ جميع لاعبي فريقنا بهذا الأمر

صباحي

بيان ناري من "صباحي" حول "ذبحة" أبو الفتوح

صلاح

تعليق أسطوري من أبو تريكة على فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب

"الوزراء": قانون التأمين الصحي يخضع للحوار المجتمعي

برلماني يفجر مفاجأة مدوية عن المستشفيات في مصر

الكاتب يوسف زيدان

أغرب تعليق لـ"يوسف زيدان" عن محمد صلاح

لعبة الحوت الازرق

بالفيديو.. معلومة خطيرة عن لعبة "الحوت الأزرق"

حريق مطعم بالمنوفية

قضايا وحوادث

حريق مطعم
حريق مطعم

أخبار متعلقة
#

حريق هائل داخل مصنع معادن فى المنوفية

#

حريق هائل بمخزنين بالمنوفية

#

إخماد حريق هائل في "مطعم شهير" بالمحلة

#

حريق هائل داخل مزرعة بالواحات البحرية

نشب حريق هائل بمطعم بالبر الشرقى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية .

وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية يفيد بنشوب حريق بمطعم بالبر الشرقى بمدينة شبين الكوم.

بالانتقال وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد ياسر جلال مدير الإدارة تم إخماد الحريق الذي نشب بمدخنة مطعم بعقار ملك " ع م م " صاحب شركة توكيلات ومقيم بذات العنوان لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات.

وأسفر  الحادث عن احتراق المدخنة وأثار أدخنة بجدران العقار والسطح، وبسؤال المدير المسئول عن المطعم "ن ج ع" مهندس زراعى ومقيم مدينة شبين الكوم، رجح أن يكون سبب الحريق تراكم الشحوم بالمدخنة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بيان الخارجية عن شوكان "الإرهابي" ؟!!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

اغتيال البطش.. خاتم إسرائيلي مدموغ باستحالة التطبيع

فراج إسماعيل

لا مستقبل بالاستسلام للابتزاز

د. حازم حسني

.. لعله خير

حسام فتحي

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «الشناوي» يطير إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية
» "عندك عريس" تحرج برلمانيًا على الهواء
» درجات الحرارة المتوقعة اليوم
» دراسة: تناول اللحوم المطهوة جيدًا يصيب بأمراض الكبد
» مدافع ويست بروميتش لصلاح: فخور جدًا بك
» صاعقة في السعودية .. أب يذبح بناته الثلاث
» كاتبة شهيرة تتحدى الحوت الأزرق .. فمن المنتصر
» وفاة فنانة شهيرة عن عمر يناهز 34 سنة
» يورجن كلوب لمحمد صلاح: فخور أنني مدربك
» هكذا علق حازم إمام على جائزة صلاح
» ماذا قال حازم إمام عن فوز "صلاح" بأفضل لاعب

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين