» «الشناوي» يطير إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية

23 أبريل 2018 - 09:46 ص

غادر فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الحارس الدولى أحمد الشناوي حارس مرمى نادي الزمالك إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية، بعدما أصيب بقطع جزئي في الرباط الصليبي خلال مواجهة فريقه بنادي الاتحاد السكندري.

جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت أزمة بين اللاعب وإدارة ناديه لعدم إنهاء إجراءات سفرة لوجود لجنة مالية من قبل وزارة الشباب، إلا أن المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تدخل وانهي إجراءات سفره لألمانيا.